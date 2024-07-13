Австралия обвинила супружескую пару из России в шпионаже. Почему Москву призвали не вмешиваться в дело?

Премьер Австралии Альбанезе: РФ стоит отступить от защиты своих граждан

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе попросил Москву не вмешиваться «во внутренние дела других суверенных государств» и не оказывать помощь двум россиянам, арестованным по подозрению в шпионаже.

По словам Альбанезе, Россия не заслуживает доверия и «не уважает международное право». «Отступите», — призвал он.

К ним следует относиться с презрением, и именно это я к ним и испытываю Энтони Альбанезе премьер-министр Австралии

Что известно об аресте супружеской пары?

12 июля комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу сообщил об аресте семейной пары с двойным гражданством России и Австралии. 62-летнего Игоря Королева и его 40-летнюю супругу Киру арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже.

В полиции уточнили, что женщина работала техником по информационным системам в Вооруженных силах Австралии и так якобы смогла получить доступ к секретной информации.

Фото: AAP Image / Australian Federal Police / Reuters

Не уведомив руководство, она выехала в Россию. Выяснилось, что женщина проинструктировала своего мужа, как войти в ее официальную рабочую учетную запись из дома в Брисбене. Муж получил доступ к важным документам и отправил их жене. Власти считают, что пара намеревалась предоставить эту информацию российским властям.

Полиции предстоит выяснить, состоялась ли передача информации, а также как человек, имеющий доступ к засекреченным материалам, смог выехать в Россию.

Посольство России назвало произошедшее паранойей

Посольство России в Австралии назвало распространение информации об аресте супружеской пары по обвинению в попытке шпионажа новой волной антироссийской паранойи.

В дипмиссии отметили, что информация об аресте супругов Киры и Игоря Королевых «широко разгоняется».

Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии посольство России в Австралии

Посольство обвинило Австралию в использовании «театральных трюков» и отметило, что «воображаемые «русские шпионы» находятся по всей территории» страны. Там также пообещали изучить «возможные меры консульского характера».