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13:11, 12 июля 2024Мир

Посольство прокомментировало арест россиян в Австралии

Посольство: арест россиян в Австралии сделан ради волны антироссийской паранойи

Фото: David Gray / Reuters

Посольство России в Австралии назвало распространение информации об аресте соотечественников по обвинению в попытке шпионажа новой волной антироссийской паранойей. Заявление приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже. 40-летняя женщина и ее 62-летний супруг были арестованы 11 июля.

В посольстве отметили, что информация об аресте супругов Киры и Игоря Королевых «широко разгоняется». «Цель этой кампании очевидна — поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии», — подчеркнули в дипмиссии.

В июне в Германии задержали трех человек с гражданствами России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже на территории страны. Их заподозрили в работе «на иностранную секретную службу».

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