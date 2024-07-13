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16:05, 13 июля 2024Мир

Освободившийся из плена россиянин раскрыл детали пыток заложников ХАМАС

Освобожденный из плена Андрей Козлов рассказал о пытках заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС постоянно избивали людей, которых взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал недавно освободившийся из плена уроженец России Андрей Козлов.

Раскрывая детали пыток, мужчина рассказал, что ему связали руки веревкой, а затем заковали в цепи. Также, по словам Козлова, боевики в жару укрывали заложников одеялами, принуждали их лежать на грязном матрасе целыми днями, запрещали подходить к окнам, чтобы их не заметили соседи. Собеседник издания признался, что находился в отчаянии и терял надежду на спасение.

При этом самый жестокий из боевиков иногда проявлял доброту к заложникам — разрешал им смотреть телевизор, однако в другое время грозил расправой. Россиянин позднее опознал его по фотографии как Абдуллу аль-Джамаля — палестинского журналиста, известного связями с ХАМАС. По словам Козлова, он удерживал похищенных людей с октября по март, а затем переместил их в дом своего отца.

Освободиться Козлову и еще троим заложникам из плена помогли израильские военные во время спасательной операции 8 июня. Спецназ ворвался в квартиру на третьем этаже жилого дома, начался бой. Один из бойцов обратился к Козлову на русском языке и пообещал, что уже к вечеру тот будет дома. В ходе боя Аль-Джамаль был ликвидирован.

Андрей Козлов родился в Санкт-Петербурге и переехал в Израиль летом 2022 года. Он получил гражданство еврейского государства как второе. Мужчина подрабатывал на музыкальном фестивале «Нова» в Реиме охранником, когда было совершено нападение боевиков ХАМАС.

Ранее в Тель-Авиве семьи заложников-россиян призвали власти Израиля к немедленному заключению сделки с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, ХАМАС 7 октября 2023 года захватили 240 заложников, часть из них освобождена, некоторые не выжили.

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      Екатерина Подвигина
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