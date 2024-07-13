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15:20, 13 июля 2024Россия

Подросток устроил ДТП на Lada при попытке уйти от полицейских

NN.RU: подросток из Нижнего Новгорода устроил ДТП на отцовской Lada Vesta

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Нижнем Новгороде подросток на Lada Vesta устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП), отрываясь от полицейской погони. Об этом сообщает региональное издание NN.RU.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июля, около 23:00 на Южном шоссе. Полицейские преследовали подозрительный автомобиль, требуя от водителя остановиться. За рулем Lada Vesta оказался подросток, который попытался скрыться от патруля ДПС, но не справился с управлением и врезался в две припаркованные машины.

По информации медиа, подросток пытался скрыться от погони во дворах на улице Шнитникова. Как оказалось, он взял Lada Vesta у отца без спроса. В отношении нарушителя составили административные протоколы за вождение без прав, невыполнение требования полицейского, проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отвезли на штрафстоянку.

В конце июня на участке трассы, соединяющей населенные пункты Конезавод и Медовые водопады, перевернулся автомобиль с подростками. За рулем автомобиля Nissan находился 19-летний водитель.

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      Андрей Ставицкий
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