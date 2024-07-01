Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 1 июля 2024Россия

Машина с семью подростками перевернулась на российской трассе

На Кавказе семь человек пострадали при опрокидывании машины, девушку не спасли

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Кавказе перевернулся автомобиль с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

ДТП произошло 30 июня на участке трассы, соединяющей населенные пункты Конезавод и Медовые водопады, в Малокарачаевском районе республики. С управлением не справился 19-летний водитель автомобиля Nissan.

В результате аварии шестерых находившихся в салоне подростков госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще одну пассажирку, 17-летнюю девушку, спасти не удалось. У находившегося за рулем россиянина взяли кровь для анализа на наличие алкоголя.

Ранее в Дагестане три человека стали жертвами ДТП со свадебным кортежем, один из автомобилей которого столкнулся с грузовиком «ГАЗель». Тогда одного пострадавшего доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

      Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

      В России стартовали продажи обновленного популярного кроссовера из Китая

      «Локомотив» объявил об уходе Антона Миранчука

      Суперкомпьютеры и ИИ использовали для решения величайшей проблемы биологии

      Медведь попытался украсть тапки россиянина и попал на видео

      Глава МВД отметил снижение числа совершаемых иностранцами в России преступлений

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский полковник раскрыл эффект от доступа к системе наведения ракет ATACMS

      В России высказались о влиянии неудачи партии Макрона на выборах на украинский конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше