Машина с семью подростками перевернулась на российской трассе

На Кавказе семь человек пострадали при опрокидывании машины, девушку не спасли

На Кавказе перевернулся автомобиль с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

ДТП произошло 30 июня на участке трассы, соединяющей населенные пункты Конезавод и Медовые водопады, в Малокарачаевском районе республики. С управлением не справился 19-летний водитель автомобиля Nissan.

В результате аварии шестерых находившихся в салоне подростков госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Еще одну пассажирку, 17-летнюю девушку, спасти не удалось. У находившегося за рулем россиянина взяли кровь для анализа на наличие алкоголя.

Ранее в Дагестане три человека стали жертвами ДТП со свадебным кортежем, один из автомобилей которого столкнулся с грузовиком «ГАЗель». Тогда одного пострадавшего доставили в больницу.