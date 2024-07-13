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06:24, 13 июля 2024Мир

Психолог оценил состояние здоровья Байдена

Психолог Билык: поведение и оговорки Байдена являются признаками деменции

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

У президента США Джо Байдена проявляются признаки деменции, поделился наблюдениями крымский психолог Роман Билык в разговоре с РИА Новости.

По его словам, политик уже давно страдает когнитивными нарушениями. Собеседник агентства предположил, что Байден принимает препараты, которые помогают ему двигаться и внятно говорить, однако эффект длится недолго.

Он также прокомментировал инцидент на саммите НАТО, когда американский президент перепутал главу Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Психолог отметил, что нарушение когнитивных функций приводит к искажению восприятия реальности. «Для Байдена что Зеленский, что Путин, что остальные — все сливаются в одну картинку», — указал он.

Ранее Джо Байден оценил состояние своего здоровья. Он признался, что не считает себя немощным. По мнению президента, он «находится в хорошей форме».

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      Марина Совина
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