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10:08, 13 июля 2024Россия

На сайте Кремля появилась обновленная биография Путина

Сайт Кремля добавил в биографию Путина разделы о ЧМ-2018, СВО и выборах-2024
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный сайт Кремля опубликовал обновленную биографию президента России Владимира Путина. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

На страницу были добавлены новые разделы. Появилась информация о Чемпионате мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Также на сайт добавили сообщения о пандемии коронавируса, создании российский вакцины «Спутник V» и поправках в Конституцию.

В биографию президента включили раздел и о специальной военной операции (СВО). В нем говорится, что операция началась ради защиты людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В заключении биографии приводится информация о выборах 2024 года, на которых за Путина проголосовали 87,28 процента граждан страны. 7 мая состоялась инаугурация Путина.

Уточняется, что предыдущая редакция биографии оканчивалась итогами выборов 2018 года.

Ранее президент Путин заявил, что Россия добьется обеспечения безопасности Донбасса. «Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких», — заявил российский лидер.

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      Андрей Ставицкий
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