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00:35, 13 июля 2024Россия

Росавиация сообщила о плановом полете упавшего SSJ 100

Глава Росавиации Ядров: упавший Superjet осуществлял перелет согласно плану

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Глава Росавиации Дмитрий Ядров прокомментировал крушение самолета Superjet 100 в Подмосковье. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, авиалайнер осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов.

Ранее замруководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что рухнувший самолет летел без разрешения. Он отметил, что самолет вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским. Там располагается база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Superjet 100 потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

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      Марина Совина
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