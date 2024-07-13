Росавиация сообщила о плановом полете упавшего SSJ 100

Глава Росавиации Ядров: упавший Superjet осуществлял перелет согласно плану

Глава Росавиации Дмитрий Ядров прокомментировал крушение самолета Superjet 100 в Подмосковье. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, авиалайнер осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов.

Ранее замруководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что рухнувший самолет летел без разрешения. Он отметил, что самолет вылетел с Луховицкого аэродрома, который не является гражданским. Там располагается база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Superjet 100 потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.