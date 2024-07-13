Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли

Всемирный банк: Россия заняла седьмое место в мире по торговому профициту

По итогам 2023 года Россия заняла седьмое место в мире по размеру торгового профицита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Отмечается, что первое место в десятке стран занял Китай, доходы от торговли которого составили 594 миллиарда долларов. В топ-3 также вошли Германия (профицит в 245,3 миллиарда) и Ирландия (178 миллиардов).

Далее идут Сингапур (155 миллиардов долларов), Швейцария (131 миллиард), Саудовская Аравия (127 миллиардов). Седьмое место — у России, а топ-10 замыкают Нидерланды (97 миллиардов), Австралия (83 миллиарда) и Бразилия с торговым профицитом в 81 миллиард долларов.

Всего в мире было 43 страны с торговым профицитом в 2,5 триллиона долларов. При этом 72 государства завершили год с дефицитом и ушли в минус на 2,3 триллиона.

По данным Всемирного банка, в прошлом году мировой консолидированный государственный долг увеличился до 101 триллиона долларов. Рост составил почти 6 процентов.