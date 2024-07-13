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21:57, 13 июля 2024Бывший СССР

Российские военные нанесли поражение 40 украинским бригадам

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение 40 бригадам ВСУ и отразили 17 контратак

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) в субботу, 13 июля, нанесли поражение 40 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразили 17 контратак. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что потери украинских сил составили до 2075 военнослужащих. Также был уничтожен танк, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», четыре американские бронетранспортера М113, три гаубицы М777 и две М198.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три 105-миллиметровые гаубицы, L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что расчет «Искандер-М» ударил по месту стоянки железнодорожного (ж/д) эшелона 53-й омбр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области.

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      Евгений Силаев
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