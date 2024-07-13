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11:07, 13 июля 2024Путешествия

Самолет Superjet 100 запросил экстренную посадку из-за неполадки

Рейс Superjet 100 из Нижневартовска в Минводы запросил экстренную посадку
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 запросил экстренную посадку из-за технических неполадок. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Нештатная ситуация произошла утром 13 июля на рейсе из Нижневартовска в Минводы. По данным источника, у воздушного судна отказал генератор. На борту были 103 человека.

Как сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре, лайнер сел в аэропорту назначения в штатном режиме.

Ранее в Коломенском районе потерпел крушение Superjet авиакомпании «Газпром Авиа». На борту были три человека, они не выжили. Сейчас рассматриваются три основные версии катастрофы.

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      Мария Борисова
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