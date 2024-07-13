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03:59, 13 июля 2024Россия

Разбившийся в Подмосковье лайнер Superjet падал практически вертикально. Названы три основные версии катастрофы

Shot показал кадры крушения самолета Superjet в подмосковной Коломне

Кадр: Telegram-канал Shot

Момент крушения лайнера Sukhoy Superjet (SSJ) 100 под Коломной попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как самолет с большой скоростью практически отвесно падает на землю и взрывается. После этого в небо поднимается столб черного дыма.

Предположительно, у самолета вышли из строя оба двигателя.

Следователи пришли с обысками на ремонтный завод

На Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина пришли с обыском после гибели SSJ 100 в Подмосковье. Следователей интересовала заводская документация. Была ли она изъята в ходе обыска, не уточняется. Именно на этом предприятии ремонтировался лайнер, потерпевший катастрофу 12 июля.

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В качестве одной из основных версий крушения лайнера Superjet 100 под Коломной назвали некачественную сборку во время ремонта. Источники канала Mash утверждают, что во время набора высоты самолет разогнался до вертикальных 40 метров в секунду при норме в 12-15. При такой перегрузке экипаж мог потерять сознание, а оба двигателя — отказать. Подобные случаи встречались в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев ремонтники установили переключатель управления стабилизатором вверх ногами.

В свою очередь, один из собеседников ТАСС в авиационной отрасли допустил, что у лайнера произошел критический отказ систем. По его мнению, причиной катастрофы стали проблемы с электроникой.

Также рассматривается версия со столкновением самолета со стаей птиц. Пояснялось, что если птицы попали в двигатели на небольшой высоте и при небольшой скорости, это могло привести к быстрому развитию катастрофической ситуации. Схожий случай произошел в 2009 году в США, впоследствии прозванный как «чудо на Гудзоне». Тогда в оба двигателя взлетавшего Airbus попали птицы, но пилоты смогли благополучно посадить лайнер на реку.

Окончательная причина будет установлена после расшифровки бортовых самописцев «Суперджета». В Росавиации подтвердили, что «черные ящики» уже обнаружены, а информацию с них снять возможно.

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Самолет был построен в 2014 году

Разбившийся в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 был построен в 2014 году в Комсомольске-на-Амуре. В 2015 году он был передан «Газпром авиа», который был его единственным эксплуатантом.

Сертификат летной годности лайнера истекал в 2030 году. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, затем воздушное судно отправили на плановое обслуживание на завод. Самолет разбился спустя три часа после вылета с территории ремонтного предприятия.

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      Марина Совина
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