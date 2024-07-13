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00:21, 13 июля 2024Мир

Эрдоган заявил о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган: Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению зерновой сделки. Его слова приводит газета Haberturk.

Турецкий лидер отметил, что обсуждал данный вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако, добавил он, на данный момент какое-либо решение еще не принято. «Я надеюсь, что мы снова начнем работать по зерновому коридору», — сказал Эрдоган.

Ранее в июле Эрдоган заявил, что Анкара хочет возобновить зерновую сделку в новом формате. Идея турецкого лидера состоит в том, чтобы создать зерновой коридор через территорию Турции для поставок сельскохозяйственной продукции в страны Африки и другие регионы, где есть проблемы с продовольственной безопасностью.

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      Марина Совина
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