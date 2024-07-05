Турция захотела возобновить зерновую сделку в новом формате

Эрдоган: Турция хочет создать зерновой коридор для поставок в страны Африки

Анкара хочет возобновить зерновую сделку в новом формате, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане. Его слова приводит ТАСС.

Идея Эрдогана состоит в том, чтобы создать зерновой коридор через территорию Турции для поставок сельскохозяйственной продукции в страны Африки и другие регионы, где есть проблемы с продовольственной безопасностью.

Турецкий лидер отметил, что обсудил этот вопрос на переговорах с президентом России. По его словам, Владимир Путин положительно отреагировал на идею отказаться от поставок зерна на Запад и работать вместо этого на африканском направлении. «Мы продолжим переговоры в этих рамках. Надеюсь, что благодаря результатам, которые мы получим по этому вопросу, черноморский зерновой коридор заработает вновь», — заключил он.

Ранее Эрдоган сообщил, что Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений.