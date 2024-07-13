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04:21, 14 июля 2024Мир

Секретная служба сообщила о погибших и пострадвших при покушении на Трампа

Секретная служба: один человек погиб и два ранены при покушении на Трампа

Фото: Marco Bello/Reuters

Во время стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании погиб человек, еще два получили тяжелые ранения. Об этом сообщила Секретная служба, передает Fox News. Кроме того, погиб и стрелок — его ликвидировали сотрудники службы.

Уточняется, что стрельба велась с возвышенности за пределами площадки, где проходил митинг.

Сам Трамп в первом комментарии после покушения сообщил, что получил ранение в ухо. «Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — поведал политик.

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      Марина Совина
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