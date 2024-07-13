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03:56, 14 июля 2024Мир

Трамп прокомментировал покушение на него

Тпамп: хочу поблагодарить Секретную службу

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал покушение на него на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — написал Трамп.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Байден отметил, что нужно провести тщательное расследование произошедшего.

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      Марина Совина
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