Байден пока отказался считать стрельбу в Трампа покушением на него

Президент США Джо Байден заявил, что пока е обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа. Трансляцию выступления американского лидера вел телеканал CNN.
«У меня есть мнение, но нет фактов» — ответил Байден на вопрос, можно ли считать произошедшее терактом. Президент добавил, что рад, что с Трампом все в конечном итоге хорошо.
«Я планирую с ним поговорить . В Америке нет места насилию», — сказал также Байден, уточнив, что стрельба на митинге будет тщательным образом расследована.
В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания).