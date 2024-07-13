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03:26, 14 июля 2024Мир

Байден пока отказался считать стрельбу в Трампа покушением на него

Байден: не обладаю всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что пока е обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа. Трансляцию выступления американского лидера вел телеканал CNN.

«У меня есть мнение, но нет фактов» — ответил Байден на вопрос, можно ли считать произошедшее терактом. Президент добавил, что рад, что с Трампом все в конечном итоге хорошо.

«Я планирую с ним поговорить . В Америке нет места насилию», — сказал также Байден, уточнив, что стрельба на митинге будет тщательным образом расследована.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания).

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      Марина Совина
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