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13:29, 13 июля 2024Мир

Семьи заложников-израильтян вышли на марш в сторону Иерусалима

Haaretz: родные израильтян, взятых в заложники в Газе, митингуют в Иерусалиме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ammar Awad / Reuters

В Иерусалиме семьи израильтян, взятых в заложники в секторе Газа, вышли на марш в сопровождении тысячи активистов. Об этом пишет газета Haaretz.

Родные заложников начали митинговать 10 июля в Тель-Авиве и маршем направились в сторону Иерусалима. В течение четырех дней они шли по трассе, соединяющей два города. Митингующие требуют не допустить срыва сделки по прекращению огня в палестинском анклаве, которая должна закончиться освобождением заложников в рамках обмена. В ходе акции выступила мать похищенного Матана Ценгаукера, который более девяти месяцев назад был похищен палестинским движением ХАМАС. «Биби знает, что мы следим за ним, мы говорим: "Не смей саботировать сделку"», — обратилась она к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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13 июля вечером у правительственных зданий в Тель-Авиве снова пройдут массовые акции протеста. Они проводятся еженедельно. На них активисты традиционно требуют досрочных выборов и освобождения заложников.

7 июля в Израиле сотни протестующих начали блокировать трассы с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения похищенных движением ХАМАС заложников. Они объявили этот день «Днем сопротивления правительству».

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      Юлия Юткина
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