В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

В Севастополе жителей предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами

В Севастополе объявили угрозу атаки ракетами, которые имеют баллистическую траекторию полета. Об этом сообщает РИА Новости.

Предупреждение об угрозе, в том числе, появилось в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева. «Внимание всем! Баллистика! Срочно проследуйте в укрытие или капитальное строение!» — говорилось в сообщении. Горожан также призвали отойти от окон и принять другие меры безопасности. Кроме того, жителям Севастополя рекомендовали не покидать помещение.

Журналисты РИА Новости напомнили, что о введении нового сигнала оповещения об опасности «Баллистика!» Михаил Развожаев объявил в начале июля. Подобное сообщение обещали транслировать по всем каналам связи.

В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих людей.