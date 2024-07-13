Следователи показали видео с места крушения SSJ-100 в Подмосковье

СК РФ сформировал оперативную группу после крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет (СК) РФ сформировал оперативную группу после крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Также ведомство показало видео с места событий.

Отмечается, что над уголовным делом работают самые опытные следователи и криминалисты Следкома. Они нашли черные ящики и отправили их на расшифровку. Кроме того, экспертизу пройдут обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства.

Также следователи опрашивают свидетелей и продолжают осмотр места падения SSJ-100. «Проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание», — добавила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пассажирский самолет авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение 12 июля, три человека не выжили. Ранее МАК разместил фотографии черных ящиков из самолета. Специалистам удалось извлечь информацию, несмотря на сильные механические повреждения.