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16:10, 13 июля 2024Путешествия

Появились фото черных ящиков упавшего в Подмосковье Superjet 100

МАК опубликовал фото черных ящиков упавшего в Подмосковье Sukhoi Superjet 100

Фото: РИА Новости

Появились фотографии черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье 12 июля. Снимки опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Отмечается, что бортовые самописцы подверглись воздействию высоких температур и получили сильные механические повреждения. Специалисты МАК подготовили регистраторы, чтобы исключить утрату данных.

«Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и последующего анализа», — заявили в комитете.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение под Коломной. Прямо перед техническим полетом воздушное судно отремонтировали. На борту были три человека, они не выжили.

Ранее черные ящики с места происшествия доставили в лабораторию. Расшифровка начнется 15 июля.

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      Мария Борисова
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