Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета доставили в лабораторию

Расшифровка черных ящиков Sukhoi Superjet 100 начнется 15 июля

Бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье, доставили в лабораторию. Об этом сообщил ТАСС.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии. Их расшифровка начнется 15 июля.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение под Коломной днем 12 июля. Воздушное судно выполняло тестовый полет после ремонта и следовало в аэропорт Внуково. На борту было три человека, они не выжили.

Момент катастрофы попал на видео. На записи показано, что самолет падал практически вертикально. В числе возможных причин крушения называли отказ двигателя и плохую сборку на заводе.