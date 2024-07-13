Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета доставили в лабораторию

Бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье, доставили в лабораторию. Об этом сообщил ТАСС.
По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии. Их расшифровка начнется 15 июля.
Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение под Коломной днем 12 июля. Воздушное судно выполняло тестовый полет после ремонта и следовало в аэропорт Внуково. На борту было три человека, они не выжили.
Момент катастрофы попал на видео. На записи показано, что самолет падал практически вертикально. В числе возможных причин крушения называли отказ двигателя и плохую сборку на заводе.