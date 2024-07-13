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13:35, 13 июля 2024Путешествия

Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета доставили в лабораторию

Расшифровка черных ящиков Sukhoi Superjet 100 начнется 15 июля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet 100, упавшего в Подмосковье, доставили в лабораторию. Об этом сообщил ТАСС.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии. Их расшифровка начнется 15 июля.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение под Коломной днем 12 июля. Воздушное судно выполняло тестовый полет после ремонта и следовало в аэропорт Внуково. На борту было три человека, они не выжили.

Момент катастрофы попал на видео. На записи показано, что самолет падал практически вертикально. В числе возможных причин крушения называли отказ двигателя и плохую сборку на заводе.

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      Мария Борисова
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