Свадьба сына богатейшего человека обошлась в сотни миллионов долларов

Guardian: свадьба сына бизнесмена Амбани обошлась в 600 миллионов долларов

Свадьба сына богатейшего человека планеты Мукеша Амбани обошлась в более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает Guardian.

«По оценкам, свадебное представление, которое продлится пять месяцев, вероятно, обойдется в сумму свыше 600 миллионов долларов», — говорится в материале. Отмечается, что эта сумма составляет 0,5 процента состояния бизнесмена.

Как уточняется, церемония бракосочетания проходит три дня Мумбаи, ее должен посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом политика нет в списке приглашенных.

Свадьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант уже прозвали женитьбой века. В марте пара начала с размахом отмечать предстоящую церемонию бракосочетания в одном из самых красивых районов Индии — Удайпура. Торжество длилось три дня и проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.