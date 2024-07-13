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16:33, 13 июля 2024Ценности

Свадьба сына богатейшего человека обошлась в сотни миллионов долларов

Guardian: свадьба сына бизнесмена Амбани обошлась в 600 миллионов долларов
Анант Амбани и Радхика Мерчант

Анант Амбани и Радхика Мерчант. Фото: Hemanshi Kamani / Reuters

Свадьба сына богатейшего человека планеты Мукеша Амбани обошлась в более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает Guardian.

«По оценкам, свадебное представление, которое продлится пять месяцев, вероятно, обойдется в сумму свыше 600 миллионов долларов», — говорится в материале. Отмечается, что эта сумма составляет 0,5 процента состояния бизнесмена.

Как уточняется, церемония бракосочетания проходит три дня Мумбаи, ее должен посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом политика нет в списке приглашенных.

Свадьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант уже прозвали женитьбой века. В марте пара начала с размахом отмечать предстоящую церемонию бракосочетания в одном из самых красивых районов Индии — Удайпура. Торжество длилось три дня и проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.

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      Кристина Есикова
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