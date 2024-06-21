Весь мир обсуждает свадьбу века богачей из Индии. Она еще не состоялась, но уже поразила всех своим масштабом

Tatler: сын бизнесмена Амбани устроил роскошный круиз по Италии в честь свадьбы

Сын богатейшего человека планеты Мукеша Амбани уже несколько месяцев отмечает намеченную на 12 июля женитьбу. Сначала молодожены устроили роскошное трехдневное празднование в Индии — его посетили Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп и другие знаменитости. Сейчас же пара пригласила более 1000 человек в круиз по Средиземноморью на яхте за сотни миллиардов рублей. Приглашенные угощались десятками блюд, а развлекали их известнейшие звезды, в том числе Кэти Перри, Андреа Бочелли, Pitbull и диджей David Guetta. Что творилось на предсвадебной вечеринке наследника самой богатой семьи Индии — в материале «Ленты.ру».

Пара пригласила в круиз по Средиземноморью 1200 человек

Женитьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант уже прозвали свадьбой века, хотя она еще даже не состоялась. Церемонию запланировали на июль, однако возлюбленные уже второй раз собирают на роскошных вечерах сотни гостей, дабы отметить предстоящую церемонию.

На этот раз богачи пригласили 1200 человек в круиз по Средиземному морю: родственники, друзья, а также семейные врачи и сотрудники компаний, которыми владеют родители пары, путешествовали между Палермо и Портофино на лайнере Celebrity Ascent. Стоимость арендованного судна — 900 миллионов фунтов стерлингов.

Это был ретрит для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь. На борту были гости в возрасте от 6 месяцев до 90 лет Радхика Мерчант

Круиз стартовал из итальянского Палермо и длился четыре дня. Во время остановок лайнера пассажиры могли сойти на берег и прогуляться. В первую же ночь будущие молодожены устроили на борту официальный вечер, на котором выступила легендарная группа Backstreet Boys.

Предсвадебная вечеринка в Портофино Фото: COBRA TEAM / BACKGRID / Legion-media.ru

Невеста появилась перед приглашенными гостями в платье Robert Wun, на ткани которого был напечатан текст любовного письма жениха, написанного в начале их отношений. «Я хочу показывать платье своим детям и внукам и рассказывать, что наша любовь была именно такой. В письме Анант писал о моих лучших качествах», — высказалась невеста о символичном наряде.

На следующий день лайнер пришвартовался в Риме, где виновники торжества провели на палубе очередную громкую вечеринку с диджей-сетом от Дэвида Гетты. На мероприятие Мерчант надела индийское сари, созданное начинающим дизайнером Грейс Линг из Нью-Йорка, а жених — жилет из аэрокосмического алюминия, напечатанный на 3D-принтере.

Перед гостями выступили Кэти Перри и Андреа Бочелли

Третий день так называемого ретрита ознаменовался балом-маскарадом, прошедшим в особняке Château de la Croix des Gardes в Каннах, где в 1955 году снимали фильм Альфреда Хичкока «Поймать вора». Хедлайнером грандиозного вечера стала популярнейшая певица Кэти Перри. В конце вечера гости любовались мощным салютом и танцевали до утра на концерте Pitbull.

Но наибольшее внимание гостей привлекла невеста, которая появилась перед ними в платье Versace лазурного цвета. Над кастомным нарядом команда модного дома работала больше года. Завершало образ девушки колье ювелирного дома Lorraine Schwartz с редким голубым опалом в окружении бриллиантов.

Выбор камней неслучаен: опал — камень-талисман невесты, а бриллианты — жениха

Анант Амбани и Радика Мерчант Фото: Himanshu Patel / Epic Stories

Праздничный круиз завершился в Портофино, на берегу которого Амбани и Мерчант устроили пикник под открытым небом с концертом знаменитого тенора Андреа Бочелли. Столики, сцену и фудкорт разместили прямо на главной площади города. Невеста предстала перед приглашенными в архивном платье люксового бренда Yves Saint Laurent для Dior, созданном стилистом Мими Каттрелл.

«Все было сказочно. У меня постоянно были мурашки», — завершает рассказ невеста, которой сама свадьба только предстоит.

В марте пара уже устраивала трехдневное предсвадебное торжество

Круиз — не первое предсвадебное празднование, организованное молодоженами. В марте Амбани и Мерчант начали с размахом отмечать предстоящую церемонию бракосочетания в одном из самых красивых районов Индии — Удайпура. Торжество длилось три дня и проходило в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века.

Тогда Индию посетили более 1000 гостей, в том числе Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп и другие знаменитости. Все расходы семья Амбани взяла на себя — гостей доставили в Джамнагар чартерными рейсами и паромами, где на двоих человек разрешено было взять не более трех чемоданов.

Салют на торжестве в Каннах Фото: Himanshu Patel / Epic Stories

Приглашенным понадобилось множество комплектов одежды, поскольку помимо вечеринок их ждала экскурсия по дикой местности, а точнее, по центру спасения животных «Вантара», который принадлежит жениху. Там на 263 гектарах земли живут более 2000 животных.

Особую часть подготовки ко всем вечеринкам занимало составление меню. Со всей планеты на торжество собрали команду более чем из 25 поваров, которые приготовили для гостей внушительное число блюд японской, мексиканской и тайской кухни. По словам анонимных источников, гостям предложили 75 видов завтрака, 225 вариаций обеда и 275 — ужина.

Пара обручилась еще в декабре 2022 года

В декабре 2022 года прошла традиционная церемония «рока», в ходе которой жених и невеста дали друг другу обещание не рассматривать другие предложения о женитьбе и замужестве. На ней в индуистском храме Шринатджи сын миллиардера Мукеша Амбани Анант обручился с не менее богатой наследницей — дочерью генерального директора фармацевтической компании Encore Healthcare Радхикой Мерчант.

Мукеш Амбани — владелец Reliance Industries Limited (RIL), занимающейся добычей нефти и газа. Ежегодный оборот компании составляет 104 миллиарда долларов

Тогда их родители заявили, что спустя несколько лет знакомства молодых церемония ознаменовала начало их официального пути к браку.

Мукеш Амбани, занимающий девятую строчку в списке миллиардеров Forbes, известен своими баснословными тратами. В 2018 году в медиа уже трубили о свадьбе его дочери Мукеши, за которую отцу пришлось отдать как минимум 15 миллионов долларов. Сейчас миллиардер женит младшего сына и, по мнению журналистов, намерен потратить на торжество еще больше денег.