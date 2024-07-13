Такер Карлсон высказался об умственных способностях Байдена

Такер Карлсон: о неврологических проблемах Джо Байдена известно много лет

Американский журналист Такер Карлсон удивился, что многие поражаются проблемам с умственными способностями президента США Джо Байдена. Об этом он высказался во время интервью с американской журналисткой Кэтрин Херридж, опубликованном на его сайте.

По словам Карлсона, о неврологических проблемах Байдена известно уже много лет, а сестра действующего президента жаловалась на упадок его умственных способностей и была против участия брата в выборах еще в 2019 году.

«Я знаю Байдена, я много раз видел его, находился рядом на протяжении более 30 лет. И я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил в четвертый раз баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: "Это не тот парень, которого я знаю. Он стал совсем другим!"» — заявил журналист.

Ранее Карлсон выражал уверенность, что в преддверии президентских выборов представители Демократической партии США заменят Байдена на другого кандидата. По его мнению, это вопрос времени.