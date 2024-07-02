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06:23, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

Карлсон: замена Байдена на другого кандидата — вопрос времени

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представители Демократической партии заменят действующего президента США Джо Байдена на другого кандидата, это вопрос времени. Такое развитие событий предрек американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.

«Слишком много видных демократов полагают, что у него поврежден мозг. Они не пойдут на попятную. Им надо его заменить, и они это сделают, вопрос состоит в том, когда именно. Если они умны, то сделают это незамедлительно», — написал Карлсон.

Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, экс-президент также «является угрозой для всех тех принципов», в поддержку которых выступают США.

Также сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов с Трампом, несмотря на свое неудачное выступление на состоявшемся раунде.

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      Евгений Силаев
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