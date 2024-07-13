Украинские военкомы пытали местного волонтера

Сотрудники ТЦК пытали волонтера в Ровно

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Ровно пытали местного волонтера Александра Мандыгру. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу пострадавшего Юлию.

По ее словам, машину с супругами остановили на трассе. Пара возвращалась с передовой, куда доставили гуманитарную помощь. Полицейские задержали Мандыгру и отправили на медкомиссию. Во время осмотра сотрудники ТЦК применяли к мужчине силу: ушили, надевали наручники, били головой о стену. Из военкомата пострадавшего увезли на скорой.

В оперативном командовании «Запад» отреагировали на инцидент. Они отметили, что не применяли силу к волонтеру.

«Гражданин Александр М. отказался проходить ВЛК. Бегал по всему ТЦК. Кричал. Бросался на стулья. Звонил жене. Плакал и говорил, что ему нужно уехать в Польшу, чтобы привезти автомобили для ВСУ», — сообщили в командовании.

Ранее сотрудники ТЦК попытались мобилизовать 14-летнего подростка в селе Приозерное Одесской области. Люди в военной форме и балаклавах с применением силы задержали юношу на улице и, угрожая оружием, затолкали его в микроавтобус.