В Эквадоре вынесли приговор подстрекателю к убийству кандидата в президенты

В Эквадоре соучастников убийства Вильявисенсио приговорили к 12-34 годам тюрьмы

Уголовный суд Эквадора вынес приговор двум соучастникам убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом генеральная прокуратура страны сообщила на своей странице в соцсети X (бывшем Twitter).

На основании собранных доказательств суд признал вину Карлоса Эдвина Ангуло, отдавшего приказ убить Вильявисенсио, и Лауры Дайянаре Кастильо, занимавшейся организацией убийства. Их приговорили к 34 годам и 8 месяцам лишения свободы. Еще трое пособников были приговорены к 12 годам заключения.

9 августа 2023 года кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, занимавшего четвертое-пятое место в опросах населения, застрелили после предвыборной встречи. Политик скончался после трех выстрелов в голову. В результате инцидента также пострадали восемь человек.