В Харьковской области уничтожили железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ

В Харьковской области уничтожили состав с боеприпасами для ВСУ

В селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, по составу были нанесены два удара. «В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — отметил он, уточнив, что в районе села располагается большой железнодорожный узел со складами. Лебедев добавил, что после ударов в сторону населенного пункта направились машины скорой помощи.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. По его информации, прибывшие иностранные военные находятся в одном из восточных районов города.