Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 13 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области уничтожили железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ

В Харьковской области уничтожили состав с боеприпасами для ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, по составу были нанесены два удара. «В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — отметил он, уточнив, что в районе села располагается большой железнодорожный узел со складами. Лебедев добавил, что после ударов в сторону населенного пункта направились машины скорой помощи.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. По его информации, прибывшие иностранные военные находятся в одном из восточных районов города.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Двое приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову скончались в один день. Что известно об их смертях?

      Визит Орбана в Москву вызвал ярость в ЕС и НАТО

      Эрдоган рассказал о нескором завершении конфликта России и Украины

      Опубликовано фото подозреваемой в расправе над сыном в Перми женщины

      Подполье заявило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

      Более 65 тысяч нелегалов выслали из России с начала года

      В Москве арестовали сына обвиняемого в мошенничестве бизнес-коуча

      Определилась чемпионка Уимблдона-2024

      Авиакомпания запретила россиянину без ноги лететь в бизнес-классе

      Китай обвинил Байдена в грубом вмешательстве в дела страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше