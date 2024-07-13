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17:25, 13 июля 2024Бывший СССР

Подполье заявило о прибытии французских наемников в Харьков

Подпольщик Лебедев: в Харьков прибыла новая группа французских наемников

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Харьков прибыла новая группа французских наемников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наемников», — сказал он. Отмечается, что иностранные военные находятся в районе на востоке города.

Ранее Лебедев сообщил, что селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для украинской армии. По его словам, по составу были нанесены два удара. Лебедев добавил, что после ударов в сторону населенного пункта направились машины скорой помощи.

13 июля координатор николаевского подполья заявил, что российские военные поразили несколько военных объектов в Херсоне и украинский командный пункт. Отмечается, что по координатам подпольщиков были уничтожены склад с материальными средствами, семь пунктов управления БПЛА, командный пункт, артиллерийское орудие и миномет.

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