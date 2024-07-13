В кабмине назвали возможный максимальный срок за организацию мятежа

Кабмин России: минимальный срок за организацию мятежа может составить 15 лет

Кабмин России предложил дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий. Соответствующая инициатива прописана в законопроекте, размещенном в электронной базе Госдумы.

В частности, в качестве минимального наказания за организацию вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя или нарушения территориальной целостности предлагается установить 15 лет лишения свободы. За участие в мятеже в тех же целях правительство предлагает наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

При этом наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем за собой человеческие жертвы или другие тяжкие последствия, может быть вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж. Он предполагает ее снятие при условии, что обвиняемый помог предотвратить ущерб интересам России добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным способом.