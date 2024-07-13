В России предложили освободить от ответственности за мятеж при одном условии

В Госдуму внесли проект об освобождении от ответственности за вооруженный мятеж

В Государственную Думу внесен проект закона об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Он предлагает внести изменения в статьи 275 и 279 УК РФ. В частности, снять ответственность при условии, что обвиняемый помог предотвратить ущерб интересам России добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным способом.

В пояснительной записке говорится, что такое решение позволит мотивировать участников мятежа отказаться от продолжения противоправных действий. Уточняется, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров, а его реализация не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы России.