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11:27, 13 июля 2024Россия

В России предложили освободить от ответственности за мятеж при одном условии

В Госдуму внесли проект об освобождении от ответственности за вооруженный мятеж

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Государственную Думу внесен проект закона об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

Он предлагает внести изменения в статьи 275 и 279 УК РФ. В частности, снять ответственность при условии, что обвиняемый помог предотвратить ущерб интересам России добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным способом.

В пояснительной записке говорится, что такое решение позволит мотивировать участников мятежа отказаться от продолжения противоправных действий. Уточняется, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров, а его реализация не потребует дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы России.

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      Варвара Кошечкина
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