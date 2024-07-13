В Кремле прокомментировали будущую встречу Путина с Лукашенко

Песков: Кремль своевременно сообщит о сроках будущей встречи Путина и Лукашенко

В Кремль своевременно сообщат о сроках проведения будущей встречи глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков, комментируя высказывание Лукашенко о необходимости проведения переговоров с Путиным на тему разрешения украинского кризиса.

Президент Белоруссии ранее заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. При этом партнеры Киева, по его словам, намерены воевать до последнего украинца. Лукашенко отметил тем не менее, что в стране достаточно «нормальных людей», в том числе среди военных. В связи с этим он отметил, что в ближайшее время намерен обсудить эти проблемы на встрече с Путиным.