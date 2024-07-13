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19:35, 13 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине

БелТА: Лукашенко планирует обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным дальнейшие шаги, связанные с украинским кризисом. Об этом, как передает Telegram-канал госагентства БелТА, белорусский лидер заявил в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

«Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО), украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на Украине достаточно «нормальных людей», в том числе среди военных. По мнению белорусского лидера, сторонам конфликта необходимо как можно быстрее сесть за стол переговоров, поскольку отсутствие диалога приведет к росту напряженности и новым смертям.

«Как бы они [на Украине] на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли... Ну, чуть ли не врагами называют. Мы — никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как россияне», — заключил Лукашенко.

Тем временем лауреаты Нобелевской премии призвали Россию, Украину, палестинскую группировку ХАМАС и Израиль, а также другие воюющие стороны в конфликтах по всему миру к прекращению огня, обмену пленными и мирным переговорам. Соответствующее открытое письмо, подписанное 51 лауреатом премии.

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      Олег Давыдов
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