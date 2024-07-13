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21:57, 13 июля 2024Бывший СССР

В Одессе разгорелся языковой скандал из-за песен Шатунова

В Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен Юры Шатунова
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юры Шатунова. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — пишет издание.

Отмечается, что женщина потребовала выключить музыку, однако другие люди начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что дети в стране склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют государственным языком. По его словам, Киев должен усилить контроль за соблюдением закона о госязыке, определяющего украинский языком образовательного процесса. Он также призвал активнее привлекать граждан к фиксации нарушений закона.

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      Марина Совина
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