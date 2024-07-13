В одном из районов Севастополя загорелись лес и трава

Развожаев: в селе Верхнесадовое в Севастополе загорелись лес и трава

В селе Верхнесадовое, находящемся в Нахимовском районе Севастополя, загорелись лес и трава. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что возгорание произошло в районе улицы Гагарина, площадь пожара составляет 2,5 гектара. На место прибыли сотрудники МЧС, местной спасательной службы и лесхоза.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров под угрозой оказались заповедники Амурской области, в частности — Норский и Зейский. По данным на 12 июля, всего на севере российского региона действовало более 70 пожаров.