Заповедники в российском регионе оказались под угрозой из-за пожаров

Заповедники Амурской области оказались под угрозой из-за лесных пожаров

Заповедники Амурской области оказались под угрозой из-за лесных пожаров. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На 11 июля в Норском заповеднике огонь прошел практически треть от площади участка согласно данным системы спутникового мониторинга ИСДМ-Рослесхоз. «Пожары по большей части не верховые, а низовые, местами даже подземные, что осложняет тушение», — рассказал директор заповедника Тимофей Мудрак. По его словам, пожарные справляются с очагами возгорания и не дают огню разойтись, однако «все надежды сейчас на хорошие ливни», которые помогут справиться с огнем быстрее.

Огонь также уничтожает Зейский заповедник. С 22 июня пожар коснулся более чем десятой части охраняемой территории. Отмечается, чтоб борьба с огнем в заповеднике осложнена горным рельефом.

Всего на севере российского региона в настоящее время действует более 70 пожаров. С начала года прогорело уже более 1,6 миллиона гектаров территории, из которых больше миллиона являются лесными землями.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что нынешний год может войти в десятку самых теплых в стране за последние 30 лет. По его словам, из-за сильной жары осложняется ситуация с лесными пожарами, пик которых должен прийтись на середину и конец июля.