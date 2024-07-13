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01:53, 13 июля 2024Россия

МЧС сообщило о крупном пожаре в Подмосковье

МЧС: в подмосковном поселке Володарского загорелся швейный цех и торговые ряды

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар в швейном цехе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Огонь также охватил торговые ряды. Уточняется, что площадь возгорания составляет 1400 квадратных метров. По данным ведомства, произошло частичное обрушение кровли. К тушению пожара привлечены 20 специалистов и 10 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время пожар локализован.

Ранее стало известно о пожаре на предприятии по производству керамических плит в подмосковных Химках. На опубликованных в сети кадрах видно, как над цехом предприятия поднимается большой столб черного дыма.

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      Марина Совина
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