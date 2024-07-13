В пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом

РИА Новости: в Чабанке в пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом

В Чабанке в пригороде Одессы был уничтожен склад с боекомплектом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Отмечается, что обозначенном районе также могли находиться позиции подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), две воинские части ВСУ и обучавшие украинских диверсантов британские инструкторы.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал, что в селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для украинской армии. По словам Лебедева, по составу были нанесены два удара.