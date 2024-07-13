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17:50, 13 июля 2024Бывший СССР

В пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом

РИА Новости: в Чабанке в пригороде Одессы уничтожен склад с боекомплектом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Чабанке в пригороде Одессы был уничтожен склад с боекомплектом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Отмечается, что обозначенном районе также могли находиться позиции подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), две воинские части ВСУ и обучавшие украинских диверсантов британские инструкторы.

Ранее координатор николаевского подполья сообщал, что в селе Буды Харьковской области был уничтожен железнодорожный состав с боеприпасами для украинской армии. По словам Лебедева, по составу были нанесены два удара.

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      Алевтина Запольская
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