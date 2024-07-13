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06:30, 13 июля 2024Россия

В России высказались о полученном войсками за год опыте

Депутат Красов: российские военные за последний год приобрели богатый опыт

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За последний год вооруженные силы России приобрели бесценный боевой опыт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он указал, в частности, на опыт в ведении обороны и обращении с современными видами вооружений.

«Наши военные теперь имеют богатый боевой опыт, и это дорогого стоит, — сказал Красов. — Они приобрели опыт оборонительных боев, когда НАТО подталкивало Украину к контрнаступлению. Также появился опыт наступательных боев: каждый день из сводок Минобороны мы узнаем о переходе под контроль России все новых населенных пунктов».

Также, по словам политика, российские военные совершенствуют свои навыки в работе с системами противовоздушной обороны (ПВО), системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современными видами вооружений.

«Этот опыт не заменишь ничем, — подчеркнул депутат. — Кроме того, у нас первоклассная техника, которую поставляет отечественный военно-промышленный комплекс (ВПК). Все это — слагаемые успеха, так что не стоит проверять нашу армию на прочность».

Ранее в в ежегодном докладе министерства обороны Японии — Белой книге по обороне — отметили, что Россия, несмотря на многочисленные санкции против нее, способна вести боевые действия длительное время. Там также отметили рост ВПК страны.

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