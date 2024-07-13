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06:56, 13 июля 2024Мир

Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием

Макгрегор заявил, что Байдену нужно немедленно уйти в отставку для спасения США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.

Он обратился к американскому лидеру и призвал его немедленно подать в отставку. Макгрегор отметил, что это «сложное решение, но оно же и верное», добавив, что каждый день работы Байдена «чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности» Соединенных Штатов.

Экс-советник Пентагона также предположил, что люди, которые позволяют работать Байдену, в действительности используют его в своих политических целях.

Ранее две оговорки Джо Байдена на полях саммита НАТО усилили сомнения Демократической партии США в успехе его президентской кампании и вызвали опасения по поводу ментального здоровья главы государства.

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      Марина Совина
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