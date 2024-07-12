Байден вызвал ахи и охи своей оговоркой о Путине

Bloomberg: оговорки Байдена усилили сомнения Демпартии в президентской кампании

Две оговорки американского лидера Джо Байдена на полях саммита НАТО усилили сомнения Демократической партии США в его президентской кампании и вызвали опасения по поводу ментального здоровья главы государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, практически не имея права на ошибку, Байден перепутал своих союзников и врагов. «Президент вызвал ахи и мгновенные насмешки в сети, когда ошибочно представил [украинского лидера Владимира] Зеленского как президента России Владимира Путина на мероприятии в конце дня», — говорится в материале.

Кроме того, на открытии пресс-конференции, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не был уверен в ней», имея в виду вице-президента Камалу Харрис.

Уточняется, что почти сразу после окончания пресс-конференции еще по меньшей мере трое демократов Палаты представителей, включая главного демократа в Комитете по разведке Джима Хаймса, присоединились к растущему списку законодателей, призывающих Байдена уйти в отставку.

Один из членов делегации НАТО также отметил после пресс-конференции, что лидер их страны не думает, что сможет пережить кризис, поглотивший его президентство, хотя саммит в Вашингтоне в целом получил высокую оценку участников за его содержательность.

«Выступление Байдена было временами шатким и включало некоторые из признаков жестко контролируемых обменов, предпочитаемых Белым домом, например, вызов списка предварительно отобранных репортеров. Но он избежал повторения некоторых из худших ошибок дебатов прошлого месяца. В каком-то смысле это была пресс-конференция, на которой каждый нашел что-то для себя», — заключил автор материала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом из-за оговорки. Она пошутила, что это доказательство того, что американским лидером управляет «рука Кремля».