Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 12 июля 2024Мир

Байден вызвал ахи и охи своей оговоркой о Путине

Bloomberg: оговорки Байдена усилили сомнения Демпартии в президентской кампании

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Две оговорки американского лидера Джо Байдена на полях саммита НАТО усилили сомнения Демократической партии США в его президентской кампании и вызвали опасения по поводу ментального здоровья главы государства. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, практически не имея права на ошибку, Байден перепутал своих союзников и врагов. «Президент вызвал ахи и мгновенные насмешки в сети, когда ошибочно представил [украинского лидера Владимира] Зеленского как президента России Владимира Путина на мероприятии в конце дня», — говорится в материале.

Кроме того, на открытии пресс-конференции, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не был уверен в ней», имея в виду вице-президента Камалу Харрис.

Уточняется, что почти сразу после окончания пресс-конференции еще по меньшей мере трое демократов Палаты представителей, включая главного демократа в Комитете по разведке Джима Хаймса, присоединились к растущему списку законодателей, призывающих Байдена уйти в отставку.

Один из членов делегации НАТО также отметил после пресс-конференции, что лидер их страны не думает, что сможет пережить кризис, поглотивший его президентство, хотя саммит в Вашингтоне в целом получил высокую оценку участников за его содержательность.

«Выступление Байдена было временами шатким и включало некоторые из признаков жестко контролируемых обменов, предпочитаемых Белым домом, например, вызов списка предварительно отобранных репортеров. Но он избежал повторения некоторых из худших ошибок дебатов прошлого месяца. В каком-то смысле это была пресс-конференция, на которой каждый нашел что-то для себя», — заключил автор материала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом из-за оговорки. Она пошутила, что это доказательство того, что американским лидером управляет «рука Кремля».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто число жертв стрельбы в военной части Белгородской области

      Топ-менеджера российской компании отправили под домашний арест

      Джиган ответил на вызов Александра Емельяненко

      Власти города в России сняли десятиминутный ролик о мигрантах как о примере крепкой семьи

      Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

      Появились данные о сбежавшем после стрельбы из части под Белгородом контрактнике

      В Минобороны Китая прокомментировали совместные учения с Россией

      Вокалист «Иванушек International» признался в романе с Жанной Фриске

      Стало известно о падении беспилотника ВСУ на пляж с отдыхающими в российском регионе

      В России ответили на подписание «Украинского договора» на саммите НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше