Захарова раскрыла в Байдене пророссийского кандидата

Захарова в шутку назвала Байдена пророссийским кандидатом из-за оговорки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку назвала президента США Джо Байдена «пророссийским» кандидатом после того, как он на саммите НАТО по ошибке представил украинского лидера Владимира Зеленского «президентом Путиным». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля"», — пошутила дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, следом стоит ожидать, что Хиллари Клинтон начнет истерику из-за «нападения на американскую демократию», а американский Госдеп выпустит доклад о раскрытии заговора «внутренних террористов».

Ранее Захарова выразила мнение, что планы по размещению в Германии американских дальнобойных ракет являются попыткой спасти репутацию Байдена. Она отметила, что Вашингтон принимает такой комплекс мер после провальных дебатов американского лидера.