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16:52, 11 июля 2024Мир

В МИД России связали размещение ракет США в Германии с репутацией Байдена

Захарова: США решили разместить ракеты в Германии для спасения репутации Байдена

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Планы США по развертыванию дальнобойного оружия в Германии являются попыткой спасти репутацию американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вашингтоном предпринимается комплекс мер для спасения своего кандидата от либеральных демократов после провальных дебатов, таких как размещение своих ракет в Германии (...) Как так была выстроена информационная политика США, что все население не имело представления о физическом состоянии Байдена», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что действия США объясняются «попыткой каким-либо образом отвлечь внимание общественности» от того, в каком состоянии на данный момент находится американский президент.

Ранее стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент.

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      Дарья Устьянцева
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