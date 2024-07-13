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12:37, 13 июля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о перспективах вступления Украины в НАТО

Economist: обещания принять Украину в НАТО ослаблены оговорками

Фото: Yves Herman / Reuters

Перспективы вступления Украины в НАТО после прошедшего в Вашингтоне саммита организации не стали более ощутимыми. Об этом пишет издание Economist, авторы которого отметили нотки скептического отношения к Киеву даже со стороны ближайших партнеров.

«Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий"», — говорится в материале.

Журналисты рассказали, что в скорое вступление Украины в альянс вряд ли верит президент США Джо Байден, названный крупнейшим союзником Киева. Они напомнили, что ранее американский лидер выступал против принятия Украины в ряды НАТО, а в своей речи на саммите и вовсе не стал упоминать вопрос ее членства. При этом названный необратимым путь к членству, по мнению авторов, легко прервется, если следующим главой Соединенных Штатов станет Дональд Трамп.

Тем временем об итогах саммита НАТО высказалась экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. Она заявила, что итоговая декларация прошедшего в Вашингтоне саммита является «пугающим предостережением» и отметила, что в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как «объявление войны».

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      Олег Давыдов
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