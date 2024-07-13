Экс-аналитик Пентагона высказалась об итогах саммита НАТО и назвала альянс угрозой миру

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: саммит НАТО стал пугающим предупреждением

НАТО не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и существует как угроза для остального мира, безопасности и торговли. Об этом заявила РИА Новости бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

Она пояснила, что об этом свидетельствует итоговая декларация прошедшего в Вашингтоне саммита альянса. Собеседница агентства назвала документ «пугающим предостережением» и отметила, что в прежние времена заложенные в документ формулировки рассматривались бы как «объявление войны». Квятковски высказала мнение, что России и Китаю следует внимательно изучить документ и «разоблачать его лицемерие».

Ключевым решением саммита НАТО стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году. Кроме того, страны-члены Североатлантического альянса указали в декларации, что «всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится и в долгосрочной перспективе».