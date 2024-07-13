Американский политолог Миршаймер: ВСУ находятся в катастрофической ситуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы», — сказал он. По его словам, Украина проигрывает на поле боя. Он добавил, что в данный момент украинская армия находится в катастрофической ситуации.

По словам Миршаймер, у Киева нет шансов на улучшения положения. Он подчеркнул, что результате НАТО также останется ни с чем. Политолог заявил, что у Североатлантического альянса блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри военного блока.

Ранее в США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки ВСУ на Россию. С такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга.