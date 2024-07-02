«Украина имеет право наносить удары». В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки по России

США и НАТО выступили за разрешение ВСУ ударять по России

В США и НАТО потребовали снять все ограничения на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. С такой инициативой выступил ряд высокопоставленных западных чиновников в руководстве США и НАТО, включая уходящего в отставку генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО», — говорится в сообщении.

Источник в Пентагоне заявил, что западные союзники «часто делают то, чего не собирались делать ранее», ввиду постоянно меняющейся обстановки на фронте. Он также посоветовал им «никогда не говорить никогда».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Байден разрешил Киеву наносить удары по России

Президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по целям на территории России. При этом он выдвинул одно условие: совершать атаки с американским оружием разрешено только возле границ Харьковской области. «Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — говорится в сообщении.

Но позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной. «Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — уточнил Байден.

Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Ранее более десяти стран Запада одобрили удары ВСУ по РФ

Ранее более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по территории РФ. В их числе — Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва и Германия.

Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что действия украинских военных являются «их делом». Он также отметил гордость тем, что Лондон первым предоставил Украине оружие большей дальности.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, Киев имеет право на самооборону путем боевых действий, которые направлены против «территории противника», пока это соответствует законам ведения военных конфликтов. «Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону», — сказал он.

«Амстердам никогда не исключал эти удары. Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. В таком случае вполне вероятно, что ей придется наносить удары по России. Эти действия не находятся для Нидерландов под вопросом, пока они происходят в рамках самообороны», — выступила исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что нет причин препятствовать Украине наносить удары по территории России. Премьер-министр Чехии Петр Фиала посчитал логичным использование Украиной поставляемого из-за рубежа оружия. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал все страны Запада разрешить Украине удары по России. Идею снятия ограничений на удары по РФ также поддержал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Член парламента Финляндии Юкка Копра заявил, что Украина должна использовать поставляемое Финляндией оружие для нападения на «военные объекты на российской стороне». «В противном случае эти военные объекты будут поражены на украинской стороне», — объяснил он.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает нужным разрешить Киеву «нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине».