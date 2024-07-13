Власти отреагировали на большие очереди в Шереметьево

Минтранс: в Шереметьево необходимо ускорить прохождение предполетных процедур

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» должны проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей. Так в Минтрансе отреагировали на большие очереди в воздушной гавани, передает ТАСС.

Представители властей провели в аэропорту выездное совещание под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина. В ведомстве уточнили, что выездное совещание было проведено по причине повышенного спроса на перевозки.

«Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано», — отмечается в сообщении Минтранса.

О больших очередях в Шереметьево, начинавшихся еще при входе в терминалы, пассажиры сообщали в соцсетях. В самом аэропорту рассказали РБК, что все работает в штатном режиме — рейсы на прилет и вылет выполняются по расписанию.

О больших очередях сообщалось еще несколько дней назад.