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22:11, 13 июля 2024Путешествия

Власти отреагировали на большие очереди в Шереметьево

Минтранс: в Шереметьево необходимо ускорить прохождение предполетных процедур

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» должны проработать дополнительные меры для ускорения прохождения пассажирами предполетных формальностей. Так в Минтрансе отреагировали на большие очереди в воздушной гавани, передает ТАСС.

Представители властей провели в аэропорту выездное совещание под председательством замминистра транспорта Владимира Потешкина. В ведомстве уточнили, что выездное совещание было проведено по причине повышенного спроса на перевозки.

«Роста жалоб со стороны пассажиров в Росавиацию и Ространснадзор на работу аэропорта или авиакомпании не зафиксировано», — отмечается в сообщении Минтранса.

О больших очередях в Шереметьево, начинавшихся еще при входе в терминалы, пассажиры сообщали в соцсетях. В самом аэропорту рассказали РБК, что все работает в штатном режиме — рейсы на прилет и вылет выполняются по расписанию.

О больших очередях сообщалось еще несколько дней назад.

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      Марина Совина
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