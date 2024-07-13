Власти Швеции оценили перспективы отправки войск НАТО на Украину

Премьер Швеции Кристерссон не считает необходимой отправку войск НАТО на Украину

Нынешние способы поддержки Украины являются разумными. Такое мнение в интервью Time высказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, оценивая перспективы отправки войск входящих в альянс стран на территорию страны.

«Я придерживаюсь той же позиции, что и большинство коллег по НАТО. То, что мы делаем сейчас, помогая Украине, снабжая ее оружием, деньгами, оказывая ей политическую поддержку и помогая ей защищать себя, — это разумный вариант на данный момент», — заявил Кристерссон, отвечая на прямой вопрос журналиста о том, считают ли власти страны необходимой отправку войск НАТО на Украину.

Вместе с тем, Кристерссон отметил, что в НАТО видят попытки России дестабилизировать ситуацию внутри альянса. По его словам, это преимущественно относится к кибератакам и дезинформации.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна в Североатлантическом альянсе будет подчиняться командованию в американском Норфолке. При этом остров Готланд может оказаться под военным командованием НАТО в нидерландском Брюнсюме.